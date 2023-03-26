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Сегодня, 16:43

Салихова — Федотову: «Когда «Спартаку» не засчитывали голы, другие клубы называли нытиками. Что теперь не так?»

Алина Савинова
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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

Ранее Федотов в интервью «СЭ» заявил, что не понимает, почему только члены совета директоров «Спартака» проводили встречу с главой РФС Александром Дюковым.

«Когда Тедеско заваливали карточками и дисквалификациями, команде ставили левые пенальти и не засчитывали голы, потом также отнимали очки у «Спартака» при Ваноли, другие клубы хихикали и называли нытиками. Что теперь не так с лицом? В сочинском «Колизее» было комфортнее с судейством, чем в ЦСКА? Можно еще стать тренером сборной, тогда клубной команде преференции по пенальти обеспечены. Насколько встречи судей с клубами влияют на качество судейства? Возможно, эффективнее было бы делать это открыто: судьи, ЭСК, тренеры и футболисты, грамотные журналисты. Болельщикам хочется знать и понимать, как принимаются те или иные решения», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

По итогам 20 туров красно-белые занимаю 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/salikhova-fedotovu-kogda-spartaku-stavili-levye-penalti-drugie-kluby-khikhikali-i-nazyvali-nytikami-238410/
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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Федотов о работе арбитров: «Судить уже некому. То, что нужно что-то улучшать, читается между строк»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
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Зенит

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

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П
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Краснодар

 9
Александр Соболев

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