Салихова — Федотову: «Когда «Спартаку» не засчитывали голы, другие клубы называли нытиками. Что теперь не так?»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

Ранее Федотов в интервью «СЭ» заявил, что не понимает, почему только члены совета директоров «Спартака» проводили встречу с главой РФС Александром Дюковым.

«Когда Тедеско заваливали карточками и дисквалификациями, команде ставили левые пенальти и не засчитывали голы, потом также отнимали очки у «Спартака» при Ваноли, другие клубы хихикали и называли нытиками. Что теперь не так с лицом? В сочинском «Колизее» было комфортнее с судейством, чем в ЦСКА? Можно еще стать тренером сборной, тогда клубной команде преференции по пенальти обеспечены. Насколько встречи судей с клубами влияют на качество судейства? Возможно, эффективнее было бы делать это открыто: судьи, ЭСК, тренеры и футболисты, грамотные журналисты. Болельщикам хочется знать и понимать, как принимаются те или иные решения», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

По итогам 20 туров красно-белые занимаю 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.