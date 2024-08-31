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Салихова: «Вместо перчатки в «Зенит» отправили Соболева»

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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на переход нападающего Александра Соболева в «Зенит».

«Вместо перчатки в «Зенит» отправили Соболева. Я бы не допустила ситуации, когда лучший габаритный нападающий уходит к принципиальному сопернику. А может просто он для «Спартака» не принципиальный?» — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

«Зенит» объявил о трансфере нападающего «Спартака» в пятницу, 30 августа. Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Ориентировочная сумма перехода — 10 миллионов евро.

Александр Соболев. «Спартак» ничего не потерял с уходом Соболева. На месте «Зенита» отдал бы его в «Оренбург». Белоус — о команде Станковича

Источник: Metaratings.ru
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
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 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
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