Салихова: «Вместо перчатки в «Зенит» отправили Соболева»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на переход нападающего Александра Соболева в «Зенит».

«Вместо перчатки в «Зенит» отправили Соболева. Я бы не допустила ситуации, когда лучший габаритный нападающий уходит к принципиальному сопернику. А может просто он для «Спартака» не принципиальный?» — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

«Зенит» объявил о трансфере нападающего «Спартака» в пятницу, 30 августа. Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Ориентировочная сумма перехода — 10 миллионов евро.