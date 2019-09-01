«Хреново». Сафин разнес «Спартак» после проигрыша «Зениту»
21:47
Бывший теннисист Марат Сафин раскритиковал игру «Спартака» в матче 8-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:0).
— Хреново. Играть не умеют, — отметил Сафин.
— Но ведь столько футболистов приобрели.
— А толку ноль. А что может понравится? Не бегут, нет класса, ничего не могут.
— А как вам Кононов?
— А что он? Не может за них играть же. В общем, ребята не очень. (Дмитрий Зимин)
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи