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«Хреново». Сафин разнес «Спартак» после проигрыша «Зениту»

21:47
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Бывший теннисист Марат Сафин раскритиковал игру «Спартака» в матче 8-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:0).

— Хреново. Играть не умеют, — отметил Сафин.

— Но ведь столько футболистов приобрели.

— А толку ноль. А что может понравится? Не бегут, нет класса, ничего не могут.

— А как вам Кононов?

— А что он? Не может за них играть же. В общем, ребята не очень. (Дмитрий Зимин)

Спартак — Зенит

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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