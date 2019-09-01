«Хреново». Сафин разнес «Спартак» после проигрыша «Зениту»

Бывший теннисист Марат Сафин раскритиковал игру «Спартака» в матче 8-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:0).

— Хреново. Играть не умеют, — отметил Сафин.

— Но ведь столько футболистов приобрели.

— А толку ноль. А что может понравится? Не бегут, нет класса, ничего не могут.

— А как вам Кононов?

— А что он? Не может за них играть же. В общем, ребята не очень. (Дмитрий Зимин)