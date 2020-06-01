«С Николичем договорились раньше, чем объявили». Семин рассказал о своем преемнике в «Локомотиве»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в первом интервью после ухода из команды, которое он дал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, сообщил когда была достигнута договоренность с сербским специалистом Марко Николичем.

— Ясно, что с Николичем договорились раньше, чем об этом было объявлено, — сказал Семин. — Но в тот момент не предполагали, что чемпионат России продолжится, — поэтому контракт с ним и заключили с 1 июня. Все внутри клуба об этом прекрасно знали. Менять эту ситуацию руководство «Локомотива» не стало. Почему — спрашивайте Анатолия Мещерякова. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Юрия Семина — здесь