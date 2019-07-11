С "Крыльев Советов" снят запрет на регистрацию новых футболистов

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте объявил о снятии с "Крыльев Советов" запрета на регистрацию новых футболистов.

Соответствующий запрет был наложен на самарский клуб 20 марта из-за задолженности клуба перед бывшим главным тренером Андреем Тихоновым. РФС обязал "Крылья Советов" выплатить долг, а также проценты за задержку оплаты задолженности.

Ранее РФС снял аналогичный запрет с "Оренбурга".

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