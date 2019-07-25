"С днем рождения, дорогой!" "Зенит" поздравил Халка с 33-летием

Официальный Twitter "Зенита" поздравил с 33-летием бывшего нападающего команды Халка. Сейчас бразилец является игроком "Шанхай Шанган"
Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 года. С клубом из Санкт-Петербурга форвард становился чемпионом России (2014/15), обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка России (2015). Нападающий провел за "Зенит" 148 матчей, забил 77 голов и отдал 66 голевых передач.
33! С днем рождения, дорогой Халк! 💙🎂 pic.twitter.com/V7yE9G7mRw— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) July 25, 2019
July 25, 2019
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