"С днем рождения, дорогой!" "Зенит" поздравил Халка с 33-летием

Официальный Twitter "Зенита" поздравил с 33-летием бывшего нападающего команды Халка​. Сейчас бразилец является игроком "Шанхай Шанган"

Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 года. С клубом из Санкт-Петербурга форвард становился чемпионом России (2014/15), обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка России (2015). Нападающий провел за "Зенит" 148 матчей, забил 77 голов и отдал 66 голевых передач.