Руй Витория рассказал о травме Промеса

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о состояние нападающего Квинси Промеса, который получил повреждение в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:1).

По состоянию Промеса пока ничего сказать не могу. Завтра будет понятно, какое у него повреждение.

Рассказов? Он провел отличный матч. Не люблю говорить о персоналиях, но в данном случае хочу отметить его хорошую игру. А все, что касается наших просьб к руководству по усилению состава, — это внутреннее дело клуба», — цитирует тренера сайт «Спартака».

Тренер Руй Витория снял Промеса с игры на 70-й минуте, выпустив вместо него Резиуана Мирзова. Покидая поле, нидерландец прихрамывал, общаясь с работниками медицинской службы.