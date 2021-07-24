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Руй Витория рассказал о травме Промеса

23:44
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о состояние нападающего Квинси Промеса, который получил повреждение в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:1).

По состоянию Промеса пока ничего сказать не могу. Завтра будет понятно, какое у него повреждение.

Рассказов? Он провел отличный матч. Не люблю говорить о персоналиях, но в данном случае хочу отметить его хорошую игру. А все, что касается наших просьб к руководству по усилению состава, — это внутреннее дело клуба», — цитирует тренера сайт «Спартака».

Тренер Руй Витория снял Промеса с игры на 70-й минуте, выпустив вместо него Резиуана Мирзова. Покидая поле, нидерландец прихрамывал, общаясь с работниками медицинской службы.

Рубин — Спартак

 

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-07-24-ruy_vitoriya_odna_iz_nemnogikh_oshibok_stala_rokovoy/

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Иван Шитик все материалы автора

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