Рустем Сайманов: «У «Ротора» коронавирусная история уже позади, мы изначально готовились к матчу»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в беседе с «СЭ» прокомментировал новость о том, что матч 9-го тура Тинькофф-Чемпионата России казанской команды с «Ротором» состоится по расписанию, 27 сентября.

Из-за вспышки коронавирусной инфекции волгоградцам были засчитаны поражения в матчах с «Краснодаром» и «Ростовом».

— Мы изначально готовились к этому матчу и настраивались, что матч состоится, — заявил Сайманов «СЭ». — У «Ротора» уже все нормально, уже вся коронавирусная история прошла. (Сергей Федоров)