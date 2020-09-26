Рустем Сайманов: «У «Ротора» коронавирусная история уже позади, мы изначально готовились к матчу»
13:02
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в беседе с «СЭ» прокомментировал новость о том, что матч 9-го тура Тинькофф-Чемпионата России казанской команды с «Ротором» состоится по расписанию, 27 сентября.
Из-за вспышки коронавирусной инфекции волгоградцам были засчитаны поражения в матчах с «Краснодаром» и «Ростовом».
— Мы изначально готовились к этому матчу и настраивались, что матч состоится, — заявил Сайманов «СЭ». — У «Ротора» уже все нормально, уже вся коронавирусная история прошла. (Сергей Федоров)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
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