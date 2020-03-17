Руслан Пименов: «Важно не поддаваться панике и соблюдать все рекомендации врачей»

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов высказал мнение, что РПЛ в связи с распространением коронавируса остановили совершенно правильно. По его словам, главное — здоровье людей.

— Российская премьер-лига приостановлена, на мой взгляд, абсолютно правильно, — отметил Пименов. — Сейчас самое главное для нас — позаботиться о здоровье людей. Сейчас самое время подумать о своем здоровье. Приостановка чемпионата — вынужденная мера, которая дает возможность выиграть время и перестраховаться.

Важно не поддаваться панике и соблюдать все рекомендации врачей. Считаю, что доигрывать чемпионат обязательно нужно, но только после того, как пройдет пандемия.