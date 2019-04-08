Руслан Пименов: "Локомотив" и "Зенит" выглядели невразумительно, яркой игры не показали"

Бывший форвард "Локомотива" Руслан Пименов - о матче команды с "Зенитом" (1:1) в 22-м туре чемпионата России.

– Первый тайм был ужасен?

– Да мне и второй не очень понравился. Обе команды выглядели невразумительно, яркой игры не показали. Грустновато… От лидеров чемпионата ждал большего.

– Юрий Палыч стартовым составом удивил?

– Думаю, не меня одного. Трудно понять, почему с первых минут на поле не вышли Денисов и Смолов. Зато появление Кварацхелии и Эдера – огромный сюрприз! (Александр Кружков)

Полностью интервью Руслана Пименова - здесь.