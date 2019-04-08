03:10 | Футбол — РПЛ

Руслан Пименов: "Локомотив" и "Зенит" выглядели невразумительно, яркой игры не показали"

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Бывший форвард "Локомотива" Руслан Пименов - о матче команды с "Зенитом" (1:1) в 22-м туре чемпионата России.

– Первый тайм был ужасен?

– Да мне и второй не очень понравился. Обе команды выглядели невразумительно, яркой игры не показали. Грустновато… От лидеров чемпионата ждал большего.

Юрий Палыч стартовым составом удивил?

– Думаю, не меня одного. Трудно понять, почему с первых минут на поле не вышли Денисов и Смолов. Зато появление Кварацхелии и Эдера – огромный сюрприз! (Александр Кружков)

Полностью интервью Руслана Пименова - здесь.

Локомотив - Зенит

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/lokomotiv-zenit-1-1-chempionat-rossii-rpl-premer-liga-22-y-tur-7-aprelya-2019-semin-semak-denisov-smolov-dzyuba-azmun-miranchuki-intervyu-matcha-pimenovu-grustno-ot-uvidennogo-1532114/

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