Руслан Нигматулин: «Акинфеев принял решение по сборной. Шунин заслужил быть первым номером»

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин считает, что не стоит уговаривать Игоря Акинфеева вернуться в сборную России.

— Удивляет, что Акинфеев, который всего уже добился в России, сохраняет мотивацию и продолжает держать высокий уровень?

— Нет, я бы так не сказал. Акинфеев уже давно все доказал. Находится в прекрасном вратарском возрасте, хотя мы знаем о его проблемах с коленями. Меня удивляет не это. Почему другие вратари плохо создают ему конкуренцию в плане стабильности и проигрывают очные поединки?

— Нужно ли уговорить Акинфеева вернуться в сборную?

— А я бы в данном случае уважал выбор тренерского штаба сборной. Шунин заслужил того, чтобы сейчас быть первым номером. Нужно его поддержать. Акинфеев в свое время сделал свой выбор. Неправильно сейчас заново поднимать эту шумиху. Мне бы хотелось, чтобы те вратари, которые его сменили, чувствовали себя уверенно. Да, не всегда это получается. По-моему, после Игоря у нас уже третий основной голкипер национальной команды. В данном случае могу пожелать Шунину только удачи и стабильности. (Виталий Айрапетов)

Нужно ли просить Акинфеева вернуться в сборную России? Отвечают Чанов и Нигматуллин