Руслан Безруков: «Ждал комментариев Сергея Безрукова по моей шутке, но не дождался»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков рассказал, как относится к комментариям медийных лиц по поводу его шутки после матча с «Зенитом» в конце прошлого сезона.

«Нет, ну раньше смотрел «Битву экстрасенсов». Но не думал, что они так хорошо смотрят футбол, что могут комментировать такие моменты. В целом было смешно. Я с улыбкой почитал все комментарии и замечания, которые делали эти люди. Но вообще я даже половину не знаю тех людей, которые комментировали мои слова. Единственное, что ждал, — это комментариев Сергея Безрукова, но не дождался. Ха-ха-ха, моего кумира», — цитируют «Известия» Безрукова.

После матча с «Зенитом» (2:0) в 21-м туре РПЛ футболист в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом по турнирной таблице в РПЛ.