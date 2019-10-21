Румынский сайт сообщил, что московское «Динамо» возглавит начальник команды Удальцов

Ведущий румынский спортивный портал Digisport допустил ошибку в новости о московском «Динамо». На сайте вышла заметка, что бывший главный тренер «Шахтера» и «Зенита» Мирча Луческу был согласен возглавить бело-голубых, но московский клуб предпочел другого специалиста.

«Новый тренер столичного клуба — Александр Удальцов, он уже провел сегодня первую тренировку и тренировал «Динамо» с 2016 по 2019 год», — говорится в сообщении.

Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Дмитрия Хохлова стал Кирилл Новиков. Удальцов же занимает должность начальника команды.