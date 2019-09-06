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Руководство «Зенита» встретится с Кокориным после выхода игрока из колонии

12:34
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Пресс-служба «Зенита» распространила заявление по поводу УДО нападающего Александра Кокорина.

«Решение суда вступает в законную силу только через 10 дней. После этого руководство клуба встретится с Александром, поговорит о его планах. В данный момент Кокорин является свободным агентом», — говорится в разосланном в СМИ сообщении пресс-службы «Зенита».

Сегодня суд удовлетворил ходатайства Кокорина, его брата Кирилла, а также Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении из исправительной колонии.

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