Руководство «Крыльев Советов» и тренерский штаб не допускают мысли, что команда может покинуть РПЛ

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал, что команда собирается остаться в премьер-лиге по итогам сезона.

— В настоящий момент команда готовится к рестарту чемпионата — все тесты игроков и тренеров на коронавирус позволяют это делать в полном составе, — приводит слова Фетисова РИА Новости. — Руководство клуба и тренерский штаб не допускают мысли о том, что команда может покинуть РПЛ. Вы видите, какова плотность в турнирной таблице — 10-е и 15-е места разделяет одна победа.

У Миодрага Божовича есть действующий контракт, и он, и его тренерский штаб приложат все силы, чтобы команда успешно закончила сезон.