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Руководство «Крыльев Советов» и тренерский штаб не допускают мысли, что команда может покинуть РПЛ

14:30
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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал, что команда собирается остаться в премьер-лиге по итогам сезона.

— В настоящий момент команда готовится к рестарту чемпионата — все тесты игроков и тренеров на коронавирус позволяют это делать в полном составе, — приводит слова Фетисова РИА Новости. — Руководство клуба и тренерский штаб не допускают мысли о том, что команда может покинуть РПЛ. Вы видите, какова плотность в турнирной таблице — 10-е и 15-е места разделяет одна победа.

У Миодрага Божовича есть действующий контракт, и он, и его тренерский штаб приложат все силы, чтобы команда успешно закончила сезон.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200529/1572173965.html

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