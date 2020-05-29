Руководство «Крыльев Советов» и тренерский штаб не допускают мысли, что команда может покинуть РПЛ
14:30
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал, что команда собирается остаться в премьер-лиге по итогам сезона.
— В настоящий момент команда готовится к рестарту чемпионата — все тесты игроков и тренеров на коронавирус позволяют это делать в полном составе, — приводит слова Фетисова РИА Новости. — Руководство клуба и тренерский штаб не допускают мысли о том, что команда может покинуть РПЛ. Вы видите, какова плотность в турнирной таблице — 10-е и 15-е места разделяет одна победа.
У Миодрага Божовича есть действующий контракт, и он, и его тренерский штаб приложат все силы, чтобы команда успешно закончила сезон.
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