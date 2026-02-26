В ЦСКА рассказали о состоянии поля на «ВЭБ Арене»: «Инспекция РПЛ допустила его к проведению официальных матчей»

Руководитель направления по эксплуатации плоскостных сооружений ЦСКА Евгений Ртищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии «ВЭБ Арены» перед возобновлением сезона.

«На данный момент состояние газона на «ВЭБ Арене» можно оценить как достойное. Наблюдаем равномерный всход и хорошую густоту. Из-за рекордных снегопадов и низкой температуры нет возможности открыть поле прямо сейчас, тем не менее можно уверенно заявить, что оно пережило самую снежную зиму за последние несколько десятков лет в столице.

Март может принести довольно серьезные сюрпризы в плане осадков, однако у нас есть все необходимые ресурсы, чтобы справиться с возможными катаклизмами», — сказал Ртищев «СЭ».

Ртищев отметил, что инспекция РПЛ допустила поле «ВЭБ Арены» к проведению официальных матчей.

«На нашем стадионе уже была проведена инспекция РПЛ, которая допустила поле к проведению официальных матчей. Как только погода наладится, мы проведем все необходимые мероприятия подготовки поля к проведению игр. К первому домашнему матчу все будет готово», — добавил Ртищев.

ЦСКА первый домашний матч в 2026 году проведет 5 марта против «Краснодара» в полуфинале FONBET Кубка России Пути РПЛ.

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