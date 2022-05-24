Аджоев: «Мы за расширение РПЛ. Это позиция «Арсенала» и лиги»

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев в разговоре с «СЭ» подтвердил, что клуб выступает за расширение состава участников Тинькофф РПЛ.

«Мы давно и последовательно выступаем за расширение РПЛ. Мнение свое не меняем. Это было и в прошлом году, и два года назад, когда «Арсенал» занимал места в первой восьмерке. Мы были и шестыми, и седьмыми и тогда тоже поддерживали предложение о 18-ти командах. Есть и позиция самой РПЛ весной этого года, когда клубы проголосовали за расширение. Более того, Лига также выступает за это не первый год. Просто сегодня настал момент, когда такое решение нужно принять.

Учитывая все обстоятельства, именно сейчас этот вопрос особенно актуален. Нужно понимать, что футбол в регионах — настоящая отдушина. Любой приезд в город топ-клуба — это грандиозное событие для болельщиков. Они живут этой игрой, эмоциями от неё неделю до матча и ещё неделю после. И в сегодняшней ситуации мы должны сделать так, чтобы как можно больше людей могли получить эти позитивные эмоции. Вот о чем речь", — сказал Аджоев «СЭ».

По итогам сезона Тинькофф РПЛ «Арсенал» занял последнее место в турнирной таблице, набрал 23 очка и напрямую вылетел в ФНЛ.