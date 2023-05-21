«Рубин» выложил видео из победной раздевалки после выхода в РПЛ

Пресс-служба «Рубина» опубликовала видео из победной раздевалки после матча 32-го тура Первой лиги против «Балтики» (1:0).

Благодаря этой победе казанцы обеспечили себе выход в РПЛ.

«Мы знаем, вы этого ждали! В победной раздевалке сегодня было очень жарко», — говорится в публикации клуба в Telegram.

«Рубин» лидирует в турнирной таблице Первой лиги с 65 очками в 32 матчах. Казанцы вылетели из премьер-лиги в сезоне-2021/22.