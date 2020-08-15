«Рубин» — «Урал»: защитник казанцев Меркулов удален. Он получил две желтые карточки за 10 минут
16:03
На 32-й минуте матча 2-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Урал» хозяева остались в меньшинстве. Защитник казанцев Михаил Меркулов получил две желтые карточки за 10 минут.
Напомним, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий был дисквалификацирова на две игры (одну — условно) за оскорбление арбитра Сергея Иванова в матче 1-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:2).
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
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