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«Рубин» — «Урал»: защитник казанцев Меркулов удален. Он получил две желтые карточки за 10 минут

16:03
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На 32-й минуте матча 2-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Урал» хозяева остались в меньшинстве. Защитник казанцев Михаил Меркулов получил две желтые карточки за 10 минут.

Напомним, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий был дисквалификацирова на две игры (одну — условно) за оскорбление арбитра Сергея Иванова в матче 1-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:2).

Рубин — Урал

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