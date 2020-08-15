«Рубин» — «Урал»: видеотрансляция матча чемпионата России
13:45
В субботу, 15 августа, состоится матч 2-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет «Урал». Начало встречи — в 15.30 по московскому времени.
В последних пяти матчах клуб из Екатеринбурга всего раз обыгрывал казанцев.
Следить за матчем «Рубин» — «Урал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Рубин» — «Урал»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
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