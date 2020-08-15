В субботу, 15 августа, состоится матч 2-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет «Урал». Начало встречи — в 15.30 по московскому времени.

В последних пяти матчах клуб из Екатеринбурга всего раз обыгрывал казанцев.

Следить за матчем «Рубин» — «Урал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Рубин» — «Урал»