«Рубин» упрекнул ЦСКА в плагиате. Однако получил ироничный отпор

Сегодня ЦСКА исполнилось 108 лет, в связи с этим во всех социальных сетях клуб разместил картинку с этой цифрой, образованной из фамилий футболистов и тренеров. «Рубин» напомнил армейцам в Twitter, что ранее казанцы уже использовали эту идею.

Казанский клуб делал подобную картинку в честь 60-летия в прошлом году, однако армейцы вспомнили и 2015 год, когда таким же образом была образована цифра «104». «Рубину» оставалось только отступить: «Ай, молодцы! Без обид!».