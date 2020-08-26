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«Рубин» — «Уфа»: видеотрансляция матча чемпионата России

16:45
«Рубин» на своем поле примет «Уфу» в матче 5-го тура РПЛ. Фото ФК «Уфа»
«Рубин» на своем поле примет «Уфу» в матче 5-го тура РПЛ. Фото ФК «Уфа»
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В среду, 26 августа, состоится матч 5-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет «Уфу». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

Соперники уже пять матчей подряд между собой играют вничью. Последняя победа в противостоянии датирована октябрем 2017 года, «Уфа» обыграла соперника 2:1.

Следить за матчем «Рубин» — «Уфа» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Рубин» — «Уфа»

Рубин — Уфа

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