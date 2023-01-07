«Рубин» сделал предложение «Уфе» о переходе Голубева
«Рубин» планирует приобрести полузащитника Артема Голубева, сообщает Sport24.
По данным источника, генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов говорил, что клуб открыт для предложений по игроку.
23-летний хавбек играет за уфимскую команду с 2019 года. За «Урал» футболист провел 96 матчей, в которых забил два мяча и сделал четыре голевых передачи.
Трансферная стоимость хавбека составляет 450 тысяч евро.
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|36
|
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|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
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|17
|8
|5
|4
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|29
|
5
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|8
|5
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|
6
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|26
|
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|1
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|25
|
8
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|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
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|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
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|6
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|
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|5
|5
|7
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|
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|5
|4
|8
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|19
|
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|17
|1
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|21-33
|13
|
14
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
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|16-36
|12
|
16
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|17
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|3
|13
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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|И
|К
|Ж
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
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|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
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|2
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