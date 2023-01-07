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Сегодня, 13:52

«Рубин» сделал предложение «Уфе» о переходе Голубева

Виктория Кравченко
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«Рубин» планирует приобрести полузащитника Артема Голубева, сообщает Sport24.

По данным источника, генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов говорил, что клуб открыт для предложений по игроку.

23-летний хавбек играет за уфимскую команду с 2019 года. За «Урал» футболист провел 96 матчей, в которых забил два мяча и сделал четыре голевых передачи.

Трансферная стоимость хавбека составляет 450 тысяч евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-07-rubin-sdelal-predlozheniye-ufe-o-perekhode-golubeva
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
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Краснодар – Торпедо
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