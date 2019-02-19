"Рубин": "С Джанаевым достигнуто мировое соглашение"

"Рубин" опроверг сообщения о задолженности перед экс-голкипером команды Сосланом Джанаевым. Ранее Телеграм-канал "Мутко против" распространил информацию, согласно которой 31-летний вратарь потребовал от казанцев 200 миллионов рублей из-за того, что контракт с ним был расторгнут по вине клуба, а потому игроку должны компенсировать финансовые потери.

"С Джанаевым заключено мировое соглашение, условия его выполнены. Что касается финансовой стороны вопроса, то мы не можем говорить об этом", – сообщили корреспонденту "СЭ" в пресс-службе казанцев.

Напомним, "Рубин" объявил о расторжении контракта с Джанаевым в начале февраля 2019 года. (Андрей Сизякин)