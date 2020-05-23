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«Рубин» продлил контракты со всеми игроками до конца чемпионата

11:10
Олег Яровинский и Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Олег Яровинский и Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, что клуб договорился со всеми футболистами о продлении контрактов до конца нынешнего сезона.

 — По всем футболистам мы достигли договоренности о продлении контрактов до конца чемпионата, — цитирует фукционера Twitter казанцев. — Что касается пролонгации договоров на следующий сезон, то мы будем работать над этим. У нас достаточно большой состав, никакой паники нет.

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