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«Рубин» отказался от идеи приобрести Соболева. Приоритет — Комличенко

16:43
Николай Комличенко (справа). Фото AFP
Николай Комличенко (справа). Фото AFP
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По информации «СЭ», на сегодняшний день «Рубин» отказался от идеи приобрести 22-летнего форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева, который в нынешнем сезоне забил уже10 голов в РПЛ. Стороны вступали в переговоры, но компромисса пока не нашли.

Для главного тренера казанцев Леонида Слуцкого приоритетный вариантом является 24-летний нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко. Ситуация может проясниться в начале следующей неделе. На футболиста сборной России также претендует московское «Динамо».

Шансы «Рубина» в борьбе за Комличенко повышает тот факт, что спортивный директор казанцев Олег Яровинский ранее тесно сотрудничал с представителем форварда в Чехии Виктором Колларжем.

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