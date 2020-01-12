«Рубин» отказался от идеи приобрести Соболева. Приоритет — Комличенко
16:43
По информации «СЭ», на сегодняшний день «Рубин» отказался от идеи приобрести 22-летнего форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева, который в нынешнем сезоне забил уже10 голов в РПЛ. Стороны вступали в переговоры, но компромисса пока не нашли.
Для главного тренера казанцев Леонида Слуцкого приоритетный вариантом является 24-летний нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко. Ситуация может проясниться в начале следующей неделе. На футболиста сборной России также претендует московское «Динамо».
Шансы «Рубина» в борьбе за Комличенко повышает тот факт, что спортивный директор казанцев Олег Яровинский ранее тесно сотрудничал с представителем форварда в Чехии Виктором Колларжем.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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