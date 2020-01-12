По информации «СЭ», на сегодняшний день «Рубин» отказался от идеи приобрести 22-летнего форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева, который в нынешнем сезоне забил уже10 голов в РПЛ. Стороны вступали в переговоры, но компромисса пока не нашли.

Для главного тренера казанцев Леонида Слуцкого приоритетный вариантом является 24-летний нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко. Ситуация может проясниться в начале следующей неделе. На футболиста сборной России также претендует московское «Динамо».

Шансы «Рубина» в борьбе за Комличенко повышает тот факт, что спортивный директор казанцев Олег Яровинский ранее тесно сотрудничал с представителем форварда в Чехии Виктором Колларжем.