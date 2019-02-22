"Рубин" отдал в аренду "Зениту-2" вратаря Городового

Вратарь "Рубина" Алексей Городовой стал игроком "Зенита-2". Как сообщает официальный Твиттер казанского клуба, сине-бело-голубые арендовали 25-летнего голкипера до конца сезона.

Голкипер Алексей Городовой до конца сезона будет выступать за "Зенит-2" из Санкт-Петербурга на правах аренды ✍🏻 pic.twitter.com/h0ZONVD9rR – "Рубин" Казань (@fcrk) 22 февраля 2019 г.

Городовой с начала 2017 года и до конца 2018-го выступал за клуб из второго дивизиона Норвегии "Конгсвингер". Он провел 29 матчей за эту команду, в которых пропустил 46 голов. Городовой перешел в "Рубин" в январе 2019 года.

"Зенит-2" занимает последнее место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, имея в активе 8 очков в 24 турах.

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