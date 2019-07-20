"Рубин" опроверг информацию о переносе матча с "Ахматом" в Нижний Новгород

"Рубин" проведет первый домашний матч сезона с "Ахматом" на стадионе "Центральный" в Казани. Как сообщают "РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу клуба, подготовка идет в рабочем режиме, а "Рубин" будет играть на "Центральном" все домашние матчи первой части чемпионата.

Ранее появилась информация, согласно которой из-за того, что основной стадион "Рубина" "Казань Арена" будет задействован при проведении церемонии открытия и закрытия чемпионата World Skills, матч могут перенести в Нижний Новгород.

Матч 3-го тура чемпионата России "Рубин" – "Ахмат" состоится 29 июля в 20.00 по московскому времени.