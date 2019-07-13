"Рубин" объявил о переходе Старфельта

"Рубин" на своем официальном сайте объявил о подписании четырехлетнего контракта с 24-летним шведским защитником Карлом Старфельтом. За команду он будет выступать под номером "2".

Ранее сообщалось, что казанский клуб предложил "Гетеборгу" за 24-летнего игрока порядка 950 тысяч евро. Также интерес к центральному защитнику проявлял "Ростов", но стороны не договорились по цене трансфера.

В текущем сезоне он провел 12 матчей, в которых забил гол и отметился одной желтой карточкой. "Гетеборг" занимает пятое место в турнирной таблице.