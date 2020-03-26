«Рубин» на карантине. Новый логотип казанцев
«Рубин» представил на своей странице в Twitter новый логотип команды на время карантина из-за пандемии коронавируса.
#НовыйАватар pic.twitter.com/3E3GjDiGKh— «Рубин» Казань (@fcrk) March 26, 2020
Теперь символ Казани змей Зилант, изображенный на логотипе, показан находящимся в доме на карантине. Таким образом, «Рубин» поддерживает челлендж «Оставайся дома», который призван убедить людей не выходить на улицу из-за распространения коронавируса.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.
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