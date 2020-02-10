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«Рубин» может вернуться на «Казань Арену» весной 2020 года

15:09
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«Рубин» рассматривает возможность возвращения на «Казань Арену» во второй части сезона-2019/20. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

— «Рубин» рассматривает возможность возвращения на «Казань-Арену» весной, — цитирует пресс-службу клуба ТАСС. — Когда? Пока никакой конкретики нет. Весну мы точно начнем на стадионе «Центральный».

«Рубин» в последний раз играл на «Казань-Арене» в мае 2019 года. Летом здесь проходили церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills, из-за чего клуб был вынужден вернуться на стадион «Центральный», где ранее принимал соперников. Арена была открыта в 2013 году. На «Казань-Арене» проходили матчи ЧМ-2018 и Кубка конфедераций-2017.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7725081

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