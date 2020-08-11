«Рубин» — «Локомотив»: Баринов удвоил преимущество железнодорожников
20:36
«Локомотив» забил второй гол в ворота «Рубина» в матче 1-го тура Тинькофф-чемпионата России.
На 26-й минуте встречи Дмитрий Рыбчинский с фланга отдал точную передачу к линии штрафной, и Дмитрий Баринов точным ударом отправил мяч в ворота Юрия Дюпина.
?? Второй голевой пас Дмитрия Рыбчинского и гол Дмитрия Баринова.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 11, 2020
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