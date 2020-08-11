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«Рубин» — «Локомотив»: Баринов удвоил преимущество железнодорожников

20:36

«Локомотив» забил второй гол в ворота «Рубина» в матче 1-го тура Тинькофф-чемпионата России.

На 26-й минуте встречи Дмитрий Рыбчинский с фланга отдал точную передачу к линии штрафной, и Дмитрий Баринов точным ударом отправил мяч в ворота Юрия Дюпина.

Рубин — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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