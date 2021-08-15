«Рубин» — «Крылья Советов»: Кварацхелия остался в запасе
Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Крылья Советов».
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Шатов, Костюков, Бакаев, Самошников, Абильдгор, Хван Хакшабанович.
Запасные: Медведев, Янович, Грицаенко, Савицкий, Нижегородов, Вл. Игнатьев, Мусаев, Кварацхелия, Йевтич, Сайто, И. Игнатьев.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Витюгов, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Глушенков.
Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Карпов, Кабутов, Липовой, Смирнов, Пиняев, Пруцев, Онугха, Сарвели.
Матч состоится 15 августа в Казани. Начало — в 20:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю