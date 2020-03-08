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«Рубин» — «Крылья Советов»: что случилось с монитором в Казани? Объясняет РФС

16:40
«Рубин» — «Крылья Советов». «Рубин» — «Крылья Советов».
«Рубин» — «Крылья Советов».
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В первом тайме матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Крылья Советов» (0:1) арбитр Владимир Москалев долгое время не мог посмотреть видеоповторы, чтобы принять решение, засчитывать гол хозяев или нет. Вышел из строя основной монитор — судья не мог видеть видеозапись.

«Рубин» — «Крылья»: как поступать судье, когда не работает монитор?

Тогда он воспользовался другой возможностью и изучил повторы на другом мониторе. В итоге судья решил, что Хвича Кварацхелия при подаче штрафного удара оказался в офсайде и принял активное участие в игре, заблокировав соперника.

«Рубин» — «Крылья Советов».
«Рубин» — «Крылья Советов».

Что произошло с основным монитором? Краткое объяснение «СЭ» дал руководитель проекта ВАР в России, заместитель директора департамента судейства РФС Леонид Калошин.

— Возникла техническая проблема, — сообщил он. — Ее характер и другие подробности станут известны позже. Сейчас дополнительной информации нет. (Александр Бобров)

Рубин — Крылья Советов

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