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Сегодня, 22:11

«Рубин» — «Крылья Советов»: Ашурматов «помог» Безбородову назначить пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Рустамжон Ашурмат в единоборстве с Иваном Олейниковым.

На 35-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Рубин» — «Крылья Советов» защитник хозяев поля Рустамжон Ашурматов в единоборстве с Иваном Олейниковым сыграл так, что позволил судье Владиславу Безбородову назначить пенальти.

Футболист казанской команды в своей штрафной площади попал рукой сопернику в область подбородка.

Конечно, Олейников «дорисовал» фол, схватившись за лицо и изобразив дикую боль. Но в любом случае Ашурматов нарушил правила, заслужив наказание в виде пенальти. У видеоарбитра (ВАР) Виталия Мешкова не было причины вмешаться в действия судьи.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
13 сент, 20:15. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:2
Крылья Советов
Иван Олейников
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
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«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
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Рубин – Кр. Советов
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