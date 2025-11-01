«Рубин» — «Динамо»: судья правильно не удалил динамовца Глебова
На 77-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Рубин» — «Динамо» (0:0) судья Инал Танашев принял верное решение, не удалив игрока гостей Данила Глебова за лишение соперника явной возможности забить гол. Рефери зафиксировал его фол на Мирлинде Даку, назначил штрафной удар и вынес нарушителю предупреждение за срыв перспективой атаки.
Танашев правильно оценил ситуацию, в которой Даку еще не владел мячом и не контролировал его. Кроме того, фол случился на половине поля «Рубина», расстояние до ворот было значительным, а второй защитник «Динамо» мог прервать забег казанского нападающего. Все критерии за то, что нужно применить желтую карточку, а не красную.
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|
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|4
|3
|0
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|8-4
|9
|
4
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|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
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|8
|
6
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|2
|0
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|6
|
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|2
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|5
|
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|5
|
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|4
|
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|1
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|
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|0
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|
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|4
|0
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|
14
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|4
|0
|2
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|2
|
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|
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|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
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