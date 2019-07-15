РПЛ выступила с разъяснением о "ночных" матчах чемпионата России

Пресс-служба РПЛ опубликовала официальное разъяснение в связи с порядком назначения времени начала матчей чемпионата России сезона-2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Ранее фанаты "Ростова" написали письмо руководству РПЛ по вопросу позднего начала матчей. Отметим, что матч первого тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:1) начался в 21.30 (мск).

"В рамках реализации контракта РПЛ совместно с Основным Вещателем утвердили систему телевизионных слотов, которая предполагает показ всех матчей в прямом эфире на телеканале "Матч Премьер" (исключением является последний тур, в котором все матчи начинаются в одно время).

Данная система, одобренная клубами Премьер-Лиги, имеет ряд основных особенностей:

– допустимый диапазон времени начала матчей РПЛ, закрепленный в статье 6 Регламента (не ранее 13:00 и не позднее 21:30 по местному времени);

– необходимый временной интервал между началом матчей в 2,5 часа для показа всех матчей в прямом эфире без пересечений на канале "Матч Премьер";

– температурный режим (возможность переноса матча при температуре воздуха ниже -15°С и выше +35°С за час до начала матча);

– возможность переноса матчей в рамках тура для Клубов-участников еврокубковых турниров;

Начиная с сезона 2018/19, утверждены следующие слоты (время московское): 11.30 (для регионов с часовым поясом +02.00 к московскому времени), 14.00, 16.30, 19.00 и 21.30 (летний слот). В будние дни установлены слоты с 18.00 до 20.30 по местному времени. В 19.00 в субботу и в воскресенье показываются матчи повышенного интереса у телезрителей.

Отдельного внимания требует температурный режим южных регионов России. Практика начала летних игр в 21:30 существует на протяжении нескольких сезонов и продиктована большой вероятностью высокой температуры в дневное и в раннее вечернее время. К таким регионам в РПЛ в сезоне 2019/20 относятся Ростов, Грозный, Краснодар и Сочи.

Важно отметить, что в соответствии с Регламентом все клубы Премьер-Лиги были заблаговременно извещены о времени начала матчей первых восьми туров текущего сезона", – написано на официальном сайте РПЛ.

Болельщики "Ростова" написали письмо в РПЛ из-за позднего начала матчей