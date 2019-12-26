РПЛ выделила лучшие сейвы за 19 туров чемпионата России. В их числе — спасения Максименко, Акинфеева и Гильерме
15:02
Пресс-служба РПЛ опубликовала видеоподборку лучших спасений за первых 19 туров чемпионата России в своем официальном Twitter.
В видеоролик в числе прочих включены вошли сейвы двух игроков «Спартака» — защитника Георгия Джикии и вратаря Александра Максименко, вратаря «Крыльев Советов» Сергея Рыжикова, вратаря «Локомотива» Маринату Гильерме и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
? Лучшие спасения первой части сезона — в одном видео! ?— Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 26, 2019
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Просто наслаждайтесь! ?
?#РПЛ #РПЛтопчик pic.twitter.com/r38wLr80Y6
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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