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Сегодня, 09:39

РПЛ, расписание 5-го тура: «Зенит» сыграет с ЦСКА, «Спартак» примет «Сочи»

Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
«Зенит» — ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
C 12 по 14 августа пройдут матчи 5-го тура чемпионата России по футболу.

12 августа, пятница

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
12 авг, 19:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Урал

13 августа, суббота

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
13 авг, 15:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига. 5-й тур
13 авг, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
ЦСКА
Россия. Премьер-лига. 5-й тур
13 авг, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Краснодар

14 августа, воскресенье

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
14 авг, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Ахмат
Россия. Премьер-лига. 5-й тур
14 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Торпедо М
Россия. Премьер-лига. 5-й тур
14 авг, 17:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Ростов
Россия. Премьер-лига. 5-й тур
14 авг, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Сочи

Онлайн-трансляции игр РПЛ доступны на сайте «СЭ». Видеотрансляции матчей можно смотреть на каналах matchtv.ru и «Матч Премьер».

РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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