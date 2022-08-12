РПЛ, расписание 5-го тура: «Зенит» сыграет с ЦСКА, «Спартак» примет «Сочи»

C 12 по 14 августа пройдут матчи 5-го тура чемпионата России по футболу.

12 августа, пятница

13 августа, суббота

14 августа, воскресенье

Онлайн-трансляции игр РПЛ доступны на сайте «СЭ». Видеотрансляции матчей можно смотреть на каналах matchtv.ru и «Матч Премьер».