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РПЛ проверит газон стадиона «Фишт»

17:05
Стадион «Фишт» во время матча 9-го тура между «Сочи» и «Краснодаром». Фото фото ПФК «Сочи»
Стадион «Фишт» во время матча 9-го тура между «Сочи» и «Краснодаром». Фото фото ПФК «Сочи»
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Совместная комиссия РФС и РПЛ оценит газон на стадионе «Фишт» в Сочи 29 сентября, информирует пресс-служба РПЛ.

В ходе матча 9-го тура между «Сочи» и «Краснодаром» состояние поля вызвало серьезную озабоченность со стороны РПЛ.

Руководство лиги, ФК «Сочи» и стадиона «Фишт» провели совещание по видеосвязи с участием экспертов, специализирующихся на футбольных газонах. 29 сентября комиссия РФС и РПЛ проверит состояние поля и совместно с представителями клуба и арены выработает дальнейший план действий по улучшению качества газона.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25610.html

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