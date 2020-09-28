РПЛ проверит газон стадиона «Фишт»

Совместная комиссия РФС и РПЛ оценит газон на стадионе «Фишт» в Сочи 29 сентября, информирует пресс-служба РПЛ.

В ходе матча 9-го тура между «Сочи» и «Краснодаром» состояние поля вызвало серьезную озабоченность со стороны РПЛ.

Руководство лиги, ФК «Сочи» и стадиона «Фишт» провели совещание по видеосвязи с участием экспертов, специализирующихся на футбольных газонах. 29 сентября комиссия РФС и РПЛ проверит состояние поля и совместно с представителями клуба и арены выработает дальнейший план действий по улучшению качества газона.