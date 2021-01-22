РПЛ показала лучшие голы Кокорина: «Провожаем его в Италию»

«Спартак» достиг договоренности с «Фиорентиной» о переходе в итальянский клуб нападающего Александра Кокорина. Футболист уже покинул расположение команды, чтобы отправиться на медобследование. Если оно пройдет успешно, то с нападающим будет заключен контракт.

Instagram российской премьер-лиги собрал подборку лучших голов футболиста в чемпионате России.

«Лучшие голы Александра Кокорина в РПЛ. Провожаем его в Италию и ждем новых», — гласит пост.

Итальянский клуб выкупит 29-летнего футболиста за 4 миллиона евро. Срок контракта составит, по данным «СЭ», 2,5 года, плюс есть возможность продления еще на один сезон. Зарплата нападающего у «фиалок» будет около 1,7 миллиона евро в год, также предусмотрены бонусы за достижения.

Кокорин подписал контракт со «Спартаком» летом 2020 года. В московском клубе форвард провел всего десять матчей, пропустив целый ряд игр из-за травмы. В составе красно-белы" он забил два мяча: реализовал пенальти в матчах против «Химок» и «Ротора».

В составе «Зенита» Кокорин становился чемпионом России, победителем Кубка России Суперкубка России (2016). Также он выступал за «Динамо», «Анжи» и «Сочи».