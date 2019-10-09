РПЛ перенесла начало трех матчей 14-го и 15-го туров

Российская премьер-лига (РПЛ) перенесла время начала трех матчей 14-го и 15-го туров, информирует сайт лиги.

Такое решение было принято по согласованию с основным вещателем в соответствии с просьбами «Локомотива», ЦСКА и «Зенита», которые играют в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

Начало матча 14-го тура «Крылья Советов» — «Зенит» перенесено с 12.00 на 14.00, а встреча между ЦСКА и «Динамо» — с 14.00 на 16.30 по московскому времени.

Игра 15-го тура между «Уфой» и «Локомотивом» начнется в 14.00, а не в 11.30.