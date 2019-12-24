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РПЛ: «На совещании с МВД по поводу задержания фанатов состоялся конструктивный диалог»

18:52

Между Российской премьер-лигой (РПЛ) и Министерством внутренних дел (МВД) состоялся конструктивный диалог по поводу последних задержаний болельщиков. Об этом заявили в пресс-службе премьер-лиги.

Как сообщает РБК, в РПЛ отказались комментировать позицию правоохранительных органов, переадресовав вопрос в МВД. «Со своей стороны можем сказать, что на совещании состоялся конструктивный диалог, — сказали в пресс-службе премьер-лиги. — Санкции к нарушителям порядка должны применяться адекватно их правонарушениям. Футбол играется для болельщиков, без них он не имеет смысла».

Ранее в Санкт-Петербурге в день игры «Спартака» против «Зенита» в отделения полиции был доставлен 81 болельщик столичного клуба. После этого фанаты российских клубов провели акцию, покидая трибуны до окончания матчей.

Дополнительная информация

https://sportrbc.ru/news/5e008f249a79474fa11783d3?ruid=NaN

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