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РПЛ досрочно завершат. Реакция «Локомотива»

20:31
Футболисты &quot;Локомотива&quot;. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты &quot;Локомотива&quot;. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Председатель правления «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал «СЭ» решение о досрочном завершении сезона в РПЛ. По информации «СЭ» на исполкоме РФС 15 мая такую позицию примут с учетом мнения большинства клубов лиги.

— По нашим данным достигнуто принципиальное решение не продолжать сезон РПЛ, которое будет утверждено на исполкоме РФС. Что скажете?

— Я не комментирую ни принципиальные, ни весьма вероятные решения. Когда будет решение, тогда можно будет о чем-то говорить. (Евгений Белоусов)

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