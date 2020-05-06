РПЛ досрочно завершат. Реакция «Локомотива»

Председатель правления «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал «СЭ» решение о досрочном завершении сезона в РПЛ. По информации «СЭ» на исполкоме РФС 15 мая такую позицию примут с учетом мнения большинства клубов лиги.

— По нашим данным достигнуто принципиальное решение не продолжать сезон РПЛ, которое будет утверждено на исполкоме РФС. Что скажете?

— Я не комментирую ни принципиальные, ни весьма вероятные решения. Когда будет решение, тогда можно будет о чем-то говорить. (Евгений Белоусов)