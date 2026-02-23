РПЛ, 19-й тур: расписание матчей чемпионата России 27 февраля — 1 марта

В пятницу, 27 февраля, возобновится сезон РПЛ 2025/2026. «СЭ» публикует расписание 19-го тура. Время начала матчей — московское.

Расписание 19-го тура РПЛ

27 февраля (пятница)

19.30. «Зенит» — «Балтика»

28 февраля (суббота)

12.00. «Оренбург» — «Акрон»

14.30. «Краснодар» — «Ростов»

17.00. «Локомотив» — «Пари НН»

19.30. «Динамо» Махачкала — «Рубин»

1 марта (воскресенье)

13.00. «Динамо» Москва — «Крылья Советов»

16.30. «Сочи» — «Спартак»

19.00. «Ахмат» — ЦСКА

Следить за ключевыми событиями игр чемпионата России можно в матч-центре на сайте «СЭ».

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