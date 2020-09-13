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«Ротор» прибыл на игру с «Краснодаром». У команды 10 положительных тест на коронавирус

17:51
Игроки &quot;Ротора&quot; на стадионе. Фото Instagram
Игроки &quot;Ротора&quot; на стадионе. Фото Instagram
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Игроки «Ротора» прибыли на матч 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Краснодара». Накануне семеро футболистов волгоградцев сдали положительные тесты на коронавирус. Сегодня covid-19 выявлен еще у трех игроков.

Официальной информации об отмене или переносе игры пока что не было. Она должна состояться сегодня, 13 сентября, начало — в 19.00 по московскому времени.

Ротор — Краснодар

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