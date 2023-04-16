В воскресенье, 16 апреля, состоится матч 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».

Встреча пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Ростов» после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Зенит» — на первой строчке (54 очка).

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».