Стали известны составы «Ростова» и «Зенита» на матч заключительного 30-го тура Тинькофф-чемпионата России. Гости выставили на игру состав преимущественно из резервистов. Лидеры гонки бомбардиров Артем Дзюба и Сердар Азмун остались в запасе.

«Ростов»: Песьяков, Логашов, Чернов, Байрамян, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Саплинов, Шомуродов.

Запасные — Рудаков, Ведерников, Рогочий, Ионов, Еременко, Черкес, Прошляков, Долгов.

«Зенит»: Васютин, Смольников, Маммана, Прохин, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Дриусси, Ригони, Шамкин.

Запасные — Одоевский, Караваев, Осорио, Кузяев, Дзюба, Азмун.

«Зенит» досрочно обеспечил себе чемпионский титул, игра не имеет для него турнирного значения. 25 июля петербуржцам предстоит финал Олимп-Кубка России против «Химок».

Все игры тура начнутся в 19.00 по московскому времени.