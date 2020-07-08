В воскресенье, 8 июля, состоится матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Ростов» на своем поле примет «Уфу». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

«Ростов» борется за наилучшее место в еврокубковой зоне, «Уфа» располагается на шестой строчке в турнирной таблице.

Следить за матчем «Ростов» — «Уфа» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ростов» — «Уфа»