«Ростов» — «Уфа»: видеотрансляция матча в 20.30
8 июля 2020, 18:15
В воскресенье, 8 июля, состоится матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Ростов» на своем поле примет «Уфу». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.
«Ростов» борется за наилучшее место в еврокубковой зоне, «Уфа» располагается на шестой строчке в турнирной таблице.
Следить за матчем «Ростов» — «Уфа» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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