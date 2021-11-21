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Дубль Агаларова не помог «Уфе» обыграть «Ростов»

«Ростов» спасся от поражения в матче с «Уфой»
15:48
Гамид Агаларов. Фото ФК "Уфа"
Гамид Агаларов. Фото ФК &quot;Уфа&quot;
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«Ростов» дома не смог обыграть «Уфу» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ. Игра закончилась со счетом 2:2.

В составе гостей дубль оформил форвард Гамид Агаларов. В его активе 13 мячей в РПЛ. У хозяев отличился Дмитрий Полоз и Понтус Алмквист.

После 15 туров чемпионата России «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков «Уфа» идет на 12-й строчке, имея в активе 15 очков.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
21 нояб, 14:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:2
Уфа
Голы
Агаларов, 16 (0:1), Полоз, 21 (1:1), Агаларов, 57 (1:2), Альмквист, 59 (2:2)
Ростов
Песьяков Терентьев Хаджикадунич Осипенко Поярков (Калинин, 62 ) Альмквист Глебов Байрамян Полоз Соу (Комличенко, 76 ) Сухомлинов
Уфа
Беленов Никитин Ботака-Иобома (Плиев, 67) Журавлев Алиев Голубев Мрзляк (Саплинов, 71) Камилов Кротов Агаларов (Иванов, 89) Касинтура
Предупреждения
Хаджикадунич 55, Сухомлинов 83  -  Ботака-Иобома 13, Мрзляк 25
Судьи
Евгений Кукуляк (Калуга) Дмитрий Сафьян (Москва) Константин Шаламберидзе (Москва)
ВАР
Любимов (Санкт-Петербург) Петросян (Бронницы)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 4
Арсенал 0
Матч завершен

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64

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Виктория Кравченко все материалы автора

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